Пациент показал условия в ковидной больнице

Омич попал в трехместную палату коронвирусного отделения КБ №1 им. Д. М. Далматова Фото: Александр Веретельник

В соцсетях появился пост возмущенного омича. В нем мужчина рассказывает, что заболел коронавирусом и попал в больницу, условия содержания в которой мужчину категорически не устроили.

Александр Веретельник, так зовут автора поста, обнаружил у себя признаки ОРЗ в конце июля. Врачи несколько раз прописывали курс антибиотриков, но симптомы так и не прошли. После этого ему сделали рентген и выявили двустороннее воспаление. После лечения у Александра не спадала температура. Тогда мужчина настоял на МСКТ, где и выявили 25% поражения легких.

В итоге, в больницу Веретельник попал через месяц лечения дома. Вчера, 21 августа, мужчину госпитализировали в инфекционную клиническую больницу №1 имени Д. М. Далматова на улице Лазо, перепрофилированную под прием коронавирусных больных. Условия в палате омичу показались ужасными.

Видно, что ремонт в палате делали уже давно. Фото: Александр Веретельник

- Не уважаемый минздрав! Вы это чего к пациентам относитесь как к скоту? Это не палата, это сарай. Как-то так друзья! С сегодняшнего дня я буду ежедневно писать, как лечат здесь, чем кормят, как убирают. Буду писать всю правду, - обещает пациент в посте.