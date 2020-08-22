Самолет из Омска с Навальным приземлился в Берлине

Медицинский борт вылетел из Омска около 7 часов. Фото: штаб Навального в Омске

Самолет, который забрал Алексея навального из Омска, только что сел в Берлине, сообщает штаб Навального в Омске. Перелет занял у экипажа примерно 5 часов. Из Омска они вылетели около 8 утра, а приземлились в Германии в 13:00. Как уже сообщалось ранее, теперь лечением политика будут заниматься специалисты клиники Charité.

Вместе с супругом в Германию улетела и его жена, Юлия Навальная. Другие родственники и пресс-секретарь остались в России. Чтобы добиться состояния приемлемого для перевозки у омских медиков ушло почти 3 дня. В БСМП-1 Навальный провел 19, 20 и 21 августа, после чего под свою ответственность супруга забрала его в Германию.