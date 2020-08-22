В Омской области два ребенка на мопеде врезались в машину

Столкновение произошло на полевой дороге. Фото: пресс-служба ГАИ Омской области

Уже не раз поступали сообщения об авариях с участием несовершеннолетних на мотоциклах. Еще одно ДТП произошло вчера вечером неподалеку от деревни Черноглазовка Таврического района. Сигнал о нем поступил в местное отделение ГАИ в 18:35 21 августа.

На полевой дороге столкнулись "Лада Гранта" под управлением 43-летнего мужчины и мопед "Тат", за рулем которого был 13-летний подросток. В результате ДТП серьезно пострадал юный пассажир мопеда, 7-летний мальчик. Его доставили в больницу.

Как сообщили в пресс-службе госавтоинспекции, по факту столкновения проводится проверка, выясняют все причины произошедшего и каким образом скутер попал в распоряжение детей.