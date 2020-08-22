«Мы начинаем возвращаться к нормальной жизни!»: омский минздрав заявил о снижении заболеваемости коронавирусом

Количество заразившихся снижалось всю неделю. Фото: Омская губерния

После долгого периода стабильно высокого прироста зараженных коронавирусом, этот показатель начал резко снижаться. В начале недели, 17 августа, в омском оперштабе сообщали о 99 случаях заражения коронавирусом, а в пятницу, 21 августа, информируют всего о 54.

Количество выздоровевших наоборот постоянно увеличивалось. в начале недели медики фиксировали 100 вылечившихся от коронавируса, а 21 августа сообщили уже о 110. Всего с начала пандемии с болезнью справились 5 972 человека.

Не обошлось, к сожалению, и без летальных случаев. За минувшие сутки погибли еще 5 человек. Теперь в регионе зафиксировано ровно 150 смертей от коронавируса.

В пресс-службе министерства здравоохранения Омской области резкое понижение прироста заболевших связали с грамотными ограничительными мерами.

- Данное снижение является закономерной ситуацией после периода стабилизации уровня заболевших, который в Омском регионе был на протяжении последнего месяца. Положительная динамика связана, в первую очередь, с правильно организованными ограничительными мероприятиями на всей территории нашего региона, сохранением режима повышенной готовности, - прокомментировали в ведомстве.