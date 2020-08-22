Появилось видео, как Навального везут из омской больницы в аэропорт

Алексея Навального ранним утром увезли из БСМП-1 в аэропорт. Фото: штаб Навального в Омске

Вчера вечером омские медики достигли соглашения с родственниками и зарубежными коллегами о возможности транспортировки Навального в немецкую клинику. Долгое время состояние пациента вызывало у врачей серьезные опасения, борьба за его жизнь продолжалась несколько дней. Но вчера медики пришли к выводу о том, что политика можно отправить на специальном медицинском самолете на лечение.

Сегодня ранним утром, 22 августа, Навального отвезли в аэропорт. Его пресс-секретарь, Кира Ярмыш, сообщила, что с Алексеем на борту его жена, Юлия. Штаб Навального в Омске опубликовал видео, куда попал момент приезда скорой на территорию аэропорта.

-В сером минивэне сзади едут Юлия Навальная, Олег Навальный, Кира Ярмыш и Иван Жданов, - комментируют в штабе присутствие на видео второй неизвестной машины.