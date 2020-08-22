Навального разрешили отправить в Германию: Самолет с ним готовится к взлету

На взлетной полосе много врачей.

Алексея Навального всё-таки будут лечить в Германии. Такое решение приняла его семья. После консилиума омских врачей с немецкими медиками было разрешено транспортировать пациента за границу. Уже оформлены все необходимые документы.

Около часа назад Навального на реанимобиле вывезли из БСМП-1 в аэропорт. Он уже находится на взлетной полосе. Там очень много медиков. Однако вылет задерживает немецкая сторона. В омском правительстве объяснили, почему.

- После принятие решения о транспортировке Алексея Навального по просьбе родственников в одну из клиник Германии подготовлены все необходимые документы. Юлия Борисовна Навальная подписала заявление с просьбой о транспортировке супруга, в котором указала, что предупреждена о вероятности ухудшения его состояния при перелете, - рассказали в пресс-службе омского правительства. - Представитель немецкой медицинской бригады подписал документ об ответственности за жизнь пациента после доставки его на борт. Врачи БСМП №1 сообщают о своей готовности транспортировать пациента в аэропорт. По просьбе немецкой медицинской бригады вылет будет задержан до утра 22 августа. Это объясняется требованиями профсоюза авиаперевозчиков ФРГ, которые регламентируют условия работы летного состава. Перед длительным перелетом пилотам нужен отдых.