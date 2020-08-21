Врачи разрешили транспортировать Навального из Омска лечиться за рубеж

На транспортировке в Германию настояла жена Навального. Фото: ВКонтакте

Резкий поворот в ситуации вокруг лечения Алексея Навального. Ранее сообщалось, что он останется в омской больнице, пока его состояние не стабилизируется. На транспортировке политика в немецкую клинику настаивала его семья. В Омск даже прилетел борт с врачами из Германии. Но главный врач БСМП-1 был против: Александр Мураховский заявлял, что пациент просто может не пережить пятичасовой перелет.

И вот теперь стало известно, что омские медики все же после консилиума с немецкими специалистами согласились на перевозку Навального в Германию.

- Мы исключили отравление. Ходит информация о неком препарате, который у него обнаружили. Но в моче и крови после анализов мы этого не обнаружили. Состояние пациента не соответствует последствиям от отравления этим веществом, - рассказал зам главного врача БСМП-1 Анатолий Калиниченко. - Врачи санавиации из Германии провели только что с нами консилиум. Они удовлетворены всем нашим лечением и согласны с нашим диагнозом. Бригада посчитала что пациент транспортабилен. Коллеги нам дали гарантии, что довезут его в Берлин живым.

По нашей информации, в Германию самолет с Навальным вылетит уже этой ночью. Новость о перевозке политика за границу подтверждает и окружение Навального.

- Переговоры о транспортировке Алексея сдвинулись с мертвой точки. Есть вероятность, что Навального сейчас удастся перевезти. Жаль, что для принятия этого решения врачам потребовалось столько времени. Самолет ждет с утра, - сказала его пресс-секретарь Кира Ярмыш.