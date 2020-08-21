В Сети опубликовали результаты МРТ Навального

Навальный продолжает находиться в омской больнице в состоянии комы. Фото: Инстаграм Алексея Навального

В сети появились сообщения о том, что политику Алексею Навальному сделали МРТ головного мозга.

- Структурных изменений в головном мозге не выявлено, - говорится в заключении, которое опубликовал телеграмм-канал "Mash".

Напомним, что сегодня о возможном диагнозе блогера рассказал главный врач БСМП-1, Александр Мураховский. Версию отравления пока не исключают, но склоняются к другой причине тяжелого состояния пациента. По заявлениям омских врачей, состояние Навального ночью стабилизировалось, а сегодня днем снова ухудшилось. Транспортировать его пока никуда нельзя.