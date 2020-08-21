Райффайзенбанк: за июнь обороты малого бизнеса в Омске выросли на 20%

Малый и микро бизнес в России начал восстанавливаться после отмены большинства ограничений, связанных с распространением коронавируса. Однако о возвращении к докризисным оборотам речи пока не идет, выяснили аналитики Райффайзенбанка, изучив активность более 130 тыс. компаний из сегмента малого и микро бизнеса по всей России.

С начала 2020 года поступления на счета клиентов в сегменте малого и микро бизнеса стабильно росли. В марте, несмотря на появление ограничений, связанных с распространением коронавируса нового типа, поступления увеличились на 23,5%. Падение началось в апреле и продолжалось весь май. В июне тенденция изменилась, однако пока компании не могут вернуться к мартовским показателям. Так входящие обороты по счетам предпринимателей в июне увеличились на 26% по сравнению с маем, однако это на 10% ниже, чем в марте этого года.

В июне многие предприниматели смогли вернуться к работе — поступления на счета возобновились. А те, кто продолжал работать в период ограничений увеличили количество транзакций. Однако обороты не восстановились до докризисных уровней во всех регионах. Меньше всего пострадали Сибирь и Урал, а сильнее всего падение ощущается в Москве.

В июне обороты компаний в большинстве городов росли. Самый сильный прирост наблюдался в Анапе, Казани и Томске. В Омске рост за июнь составил 20%, а в соседнем Красноярске – 25%.

«Отличия в динамике восстановления компаний малого и микробизнеса можно объяснить региональной спецификой, а также разными сроками введения и снятия ограничительных мер. В Красноярске больше компаний, связанных с крупными градообразующими предприятиями, которые практически не останавливали работу, поэтому обороты бизнеса восстанавливаются быстрее. В Омске малый бизнес чаще представлен в сфере розничной и оптовой торговли, логистики и транспорт. Эти направления больше ориентированы на физических лиц, поэтому восстановление идет чуть медленнее, чем в Красноярске», – поясняет Мария Горенко, директор по малому бизнесу Сибирско-Уральского макрорегиона Райффайзенбанка.

Положение малого бизнеса различается в зависимости от отрасли. В июне быстрее остальных возвращались к активному использованию банковских продуктов предприятия, работающие в индустриях отдыха и развлечений, юриспруденции, общепита и пищевой промышленности.

По сравнению с мартом обороты в тех же секторах остаются низкими. Заметнее всего тенденция в сфере финансовых услуг, туризма и развлечений.

«После периода ограничений перед компаниями особенно остро стоит задача восстановления и роста бизнеса. Наше исследование «Бизнес 2020: до и после карантина» показало, что большинство предпринимателей еще весной перестроились и искали новые направления для развития, а к концу года планируют вернуться к прежним показателям. Сейчас рутинные задачи не должны отвлекать бизнесменов от главной цели, поэтому документооборот с налоговой, бухгалтерия, проверка контрагентов должны быть автоматизированы. Райффайзенбанк включил в свою экосистему для бизнеса все эти услуги», – добавила Мария Горенко.

«Переходный период для бизнеса еще не закончился — кто-то перезапускает производство, а кто-то создает новые продукты или консультирует тех, кому повезло спасти свой бизнес в карантин. Сейчас для предпринимателей особенно важна возможность сконцентрироваться на стратегических приоритетах. Многие отдают рутинные процессы на аутсорс – чаще всего это кадровый учет, бухгалтерия или доставка. Райффайзенбанк предлагает малому бизнесу лучшие небанковские сервисы, в частности, нашей бесплатной онлайн-бухгалтерией могут свободно пользоваться клиенты любых банков. Мы также сделали максимально цифровым процесс кредитования и доставки бизнес-карт — без дополнительных визитов в банк, быстро и удобно. Мы считаем, что банковский сервис должен эффективно решать задачи клиентов, не отнимая времени или внимания», — добавил Денис Скоков, руководитель управления по работе с малым бизнесом Райффайзенбанка.