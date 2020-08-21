Омские врачи утверждают, что в организме Навального не обнаружено ядов

Вторые сутки Алексей Навальный находится в омской больнице БСМП-1.

С 7.30 утра 21 августа в омской БСМП-1 продолжаются практически непрерывные совещания врачей по поводу методики лечения политика Алексея Навального, которого экстренно госпитализировали в реанимацию токсикологического отделения. На помощь к омским медикам приехали реаниматологи и нейрохирурги из НМХЦ имени Пирогова и НМИЦ нейрохиуругии имени академика Бурденко.

Так сейчас выглядит территория возле приемного отделения БСМП-1. Фото: Анна МИКУЛА

В импровизированном пресс-центре, который устроили в спортзале БСМП-1, уже второй день многолюдно. Фото: Анна МИКУЛА

Врачи совещались практически весь день с небольшими перерывами и вот, какой предварительный результат они озвучили:

– В крови и моче ядов не обнаружено. На сегодняшний день из всех исследований, которые проводились, яд в крови не выявлен, – заявил заместитель главврача БСМП-1 Анатолий Калиниченко во время пресс-подхода. – Диагноз «отравление», наверное, остается где-то на подкорке нашего сознания. Но мы не считаем, что пациент перенес отравление. За сутки наблюдение за пациентом мы практически имеем полный диагноз с осложнениями. К сожалению, его не могу озвучить. Жене и брату мы назвали диагноз устно и ответили на все вопросы. Мы понимаем переживания родственников. По закону обсуждению это не подлежит. Но в настоящее время состояние пациента нестабильно. В отделении реанимации интенсивная терапия продолжается. Транспортировка невозможна, точнее, это мнение консилиума, в том числе экспертов федерального центра.