В минобре ответили, нужен ли для посещения омских школ тест на коронавирус

Тесты на коронавирус для посещения школы не понадобятся, достаточно будет ежедневного утреннего измерения температуры. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Совсем скоро в Омске начнется новый учебный год. Дети пойдут в школу несмотря на продолжающуюся пандемию. Для них уже разработали новый режим обучения, составили специальное расписание. Но нужно ли будет сдавать тест на коронавирус, чтобы ребенка пустили в школу? Например, чтобы попасть в детский сад тест не делали, но нужна была обязательная справка от врача.

- В больших школах есть возможность открывать дополнительно от 4 до 6 входов, чтобы распределить потоки детей. Тест на коронавирус ни детям, ни родителям, ни учителям делать не нужно! У каждого будет стоять сотрудник школы с термометром. Утренняя термометрия будет обязательной, - рассказала министр образования Омской области Татьяна Дернова.