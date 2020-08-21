Омские пожарные 5 часов тушили два частных дома

Полностью закончить работы на месте пожара удалось спустя 5 часов. Фото: пресс-служба МЧС Омской области

Сегодня ночью в Омске случился очередной пожар. На этот раз горело два частных дома. Когда пожарные прибыли на место, горели два жилых строения и несколько дворовых построек.

Как сообщают в пресс-службе МЧС, для тушения открытого огня понадобился час, а для полной ликвидации возгорания еще 4 часа. На месте работали 36 спасателей. Завалы разбирали до утра. Никто из жильцов в огне не пострадал, они успели эвакуироваться самостоятельно.

Сильный пожар на видео запечатлели местные жители. В комментариях в соцсетях они утверждают, что пожар начался с полузаброшенного строения, которое находилось рядом. Там, по заявлениям очевидцев, часто ночевали бездомные. Также соседи говорят, что без крыши над головой осталась семья с двумя маленькими детьми 8 и 4 лет.