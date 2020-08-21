«Ты хочешь узнать, твой ли это сын через 1,5 года?»: Хоккеист «Авангарда» потребовал от бывшей жены провести ДНК на отцовство

Девушка надеется, что в дальнейшем процесс пройдет открыто и ясно. Фото: инстаграм Анна Семеновой

Бывшая жена 25-летнего игрока "Авангарда" сильно удивилась, когда получила иск от Кирилла Семенова. Спортсмен хочет доказать, что не является отцом полуторогодовалого ребенка.

Кирилл и Анна поженились, когда им обоим было по 20 лет, а прожили в браке 3 года. Развелась пара в июле 2018 года, тогда девушка была беременна. После рождения ребенка хоккеист не стал отрицать отцовство, а спустя полтора года решил, что ребенок не его. Для установления истины понадобилась экспертиза ДНК.

- Кирилл настаивал на том, чтобы процедура забора крови была раздельной и сама экспертиза проводилась в Москве в выбранной им организации. Мы, естественно, были против. И суд нас поддержал, заподозрив что-то неладное, - рассказала Анна Семенова в своем Инстаграм.

Процедуру назначили в Омске и обязали всех участников присутствовать, специально выбрали день, когда у "Авангарда" не было игр. Форвард на забор материалов для анализа не явился, мотивировав это тем, что нуждается в реабилитации после травмы, хотя официально травмированным не числится и отыграл всю следующую игру.

- Если ты так сильно хочешь узнать, твой ли это ребенок (хотя и так уверен в этом на 250 %), но не являешься на процедуру взятия анализов, потому что они проводятся не по твоим заявленным условиям, о чем это может говорить? Почему ты обратился с этим иском через 1,5 года после рождения ребенка? Почему ни разу не изъявил желания его увидеть? - задается вопросами девушка.