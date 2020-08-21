Омские врачи: Ядов в организме Алексея Навального не найдено

Алексей Навальный в коме. Фото: ВКонтакте

Появились новые данные о состоянии Алексея Навального. Сейчас он в омской БСМП-1 в состоянии комы. Утром врачи сообщали, что ему немного лучше, но состояние пациента нестабильно. Именно поэтому медики не разрешают транспортировать политика в немецкую клинику, на чем настаивает его семья. Алексей Навальный, по мнению врачей, может просто не выдержать пятичасовой перелет.

Врачи почти определились с диагнозом, но журналистам его не называют.

- Продолжается борьба за его жизнь. Идет интенсивная терапия, корректируем лечение с московскими коллегами из института имени Бурденко и Пирогова. Мы берем во внимание результаты химико-токсиологические исследования, - сказал зам главврача БСМП-1 Анатолий Калиниченко. - Мы сейчас говорим о различных возможностях отравлений. Но в крови или моче на сегодня наличие ядов не найдено. Диагноз отравление остается в подкорке нашего сознания, но мы не считаем, что пациента отравили. Мы имеем полный диагноз, но назвать его не можем. Информация о нем есть у родных пациента, всю картину им на словах мы обрисовали.

По словам Анатолия Калиниченко, омские врачи всегда идут навстречу родным. Но перевозить его пока нельзя.

- Пациент в реанимации, консилиум не может сказать, что сейчас его транспортировать безопасно, - сказал Анатолий Калиниченко.

Будут ли последствия для мозга пациента в дальнейшем после поправки, медики тоже отвечать не стали.