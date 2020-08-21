Главврач омской больницы рассказал о диагнозах Алексея Навального

Семья Навального настаивает на его транспортировке в Германию. Фото: ВКонтакте

Появились подробности о состоянии Алексея Навального. Он сейчас находится в коме в омской БСПМ-1. Информации о его здоровье не было с прошлого вечера. Сегодня главный врач больницы рассказал о самочувствии политика и о том, как проходит лечение.

- Ночь прошла хорошо, состояние улучшилось, но добиться его стабилизации мы не можем пока. Состояние пациента нестабильное, вопрос по транспортировке его преждевременен. Консилиум считает, что нужно добиться стабилизации состояния. Только тогда родственники могут его доставить туда, куда хотят, - рассказал главный врач БСМП-1 Омска Александр Мураховский.

При этом точного диагноза, а также версии, каким именно веществом мог отравиться Навальный, по-прежнему нет.

- У нас пять рабочих диагнозов, назвать их по закону не могу. Они все рабочие, диагнозы отрабатывают все смежные врачи. Мы все боремся за жизнь нашего пациента, - сказал главный врач. - Те биологические материалы, которые мы отправили на обследование по предполагаемым веществам в организме, дали отрицательную реакцию. Я руководствуюсь только официальными данными и бумагами нашей лаборатории.

На какие именно вещества проверяли организм политика, Александр Мураховский ответить отказался. Семья Алексея Навального продолжает настаивать на его перевозке в немецкую клинику.