Ливень и ветер до 22 метров в секунду: Какой будет погода в Омске

Непогода задержится в Омске. Фото: Артем КИЛЬКИН

Пока омичи ждут бабьего лета, непогода продолжается. Уже неделю в городе льют дожди, сильно похолодало. Причем в МЧС сообщают, что погода и дальше будет только ухудшаться. Сибиряков ждут холодные выходные. Как рассказали в региональном МЧС, в ближайшие дни будут идти ливни, они будут сопровождаться сильным шквалистым ветром. Будет стоять типичная сибирская осенняя погода.

Дневная температура воздуха будет держаться на уровне +15...+17. Ночами похолодает до местами до +9. Ветреная погода сохранится. Примерно такой же она будет и всю следующую неделю: ливни, грозы, похолодание и сильный шквалистый ветер.