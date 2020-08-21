Врачи омской больницы объяснили, почему против перевозки Алексея Навального в Германию

Окружение Алексея Навального настаивает на транспортировки политика в немецкую больницу.

Окружение Алексея Навального настаивает на транспортировки политика в немецкую больницу. Сейчас из Германии в Омск экстренно прилетел самолет со специалистами. Они готовы увезти Навального на лечение в Европу. Но пациент в коме, и омские медики не дают разрешение на транспортировку. Они объяснили, почему.

- Состояние пациента нестабильное, вопрос по транспортировке его преждевременен. Консилиум считает, что нужно добиться стабилизации состояния, - сообщил главврач омской БСМП-1 Александр Мураховский. - Только тогда родственники могут его доставить туда, куда хотят. У нас пять рабочих диагнозов, назвать их по закону не могу. Они все рабочие, диагнозы отрабатывают все смежные врачи. Мы все боремся за жизнь нашего пациента.

Напомним, самолет с политиком экстренно сел в Омске 20 августа. Прямо из аэропорта его увезли на скорой с подозрением на острое отравление. Сейчас политик находится в коме. Врачи борются за его жизнь.