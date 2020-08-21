Омские врачи: Алексей Навальный нетранспотрабелен

Алексей Навальный в коме.

Со вчерашнего дня окружение Алексея Навального продолжает настаивать на немедленной перевозке Алексея Навального из омской больницы в одну из европейских клиник. У семьи политика уже есть договоренность с одной из немецких больниц. Якобы даже специально для этого из Германии вылетел самолет в Омск.

Однако состояние Алексея Навального вызывает опасение у врачей. Сейчас он в коме, пятичасовой перелет пациент может просто не выдержать.

- Главный врач заявил, что Навальный нетранспортабелен. Состояние нестабильное.

Решния родственников для его перевозки недостаточно, - сообщила последние данные о состоянии политика его пресс-секретарь Кира Ярмыш.

С минуты на минуту к журналистам выйдут медики. Врачи должны рассказать свежие данные о состоянии Алексея Навального. Напомним, самолет с ним на борту экстренно сел 20 августа в аэропорту Омска. Ему стало плохо в воздухе.