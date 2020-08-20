Омские врачи пустили жену Навального к нему в больницу

Юлия Навальная встретилась с главным врачем БСМП-1. Фото: пресс-служба омского министерства здравоохранения

Алексей Навальный продолжает находиться в стабильно тяжелом состоянии в омской БСМП-1. За его здоровьем пристально следят медики, проводятся анализы для выяснения причин тяжелого состояния пациента.

Главный врач клиники, Александр Мураховский рассказал, что к политическому активисту ненадолго пустили жену.

- В наше учреждение обратилась Юлия Борисовна Навальная с просьбой получить информацию о состоянии своего мужа. Мы проинформировали ее о текущем состоянии пациента, о всех мероприятиях, которые были проведены с момента поступления больного. По ее просьбе мы организовали посещение пациента в палате реанимации с соблюдением всех необходимых санитарных норм. Результатами встречи супруга Алексея Навального осталась удовлетворена, - отметил Александр Мураховский.

На данный момент, как сообщают медики, Навальный находится на ИВЛ в состоянии естественной комы. Провели ряд консультаций с федеральными специалистами. Столичные коллеги согласились с тактикой лечения, выбранной омскими врачами.