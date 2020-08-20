Стало известно, обяжут ли учеников носить в омских школах маски с 1 сентября

Детей не обяжут носить маску постоянно. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Близится начало учебного года. Несмотря на не утихающую эпидемию коронавируса, школьники готовятся сесть за парты с 1 сентября. Правда, теперь им придется соблюдать некоторые правила.

Придется ли носить медицинскую маску целый день, пожалуй, самый частый вопрос родителей. Ведь провести в ней несколько часов к ряду тяжело даже взрослому. Как рассказала Татьяна Дернова, министр образования Омской области.

- Масочный режим и наличие перчаток обязательно только для обслуживающего персонала и работников пищеблока. Учителя и дети носить средства защиты не обязаны. Но, если я как учитель считаю, что мне нужна маска – я ношу ее. Или я родитель, который думает о состоянии детей и окружающих. Это не обязательно, но разрешается и приветствуется, - рассказала о необходимости ношения масок в школе министр.