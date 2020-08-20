От коронавируса в Омской области скончались 4 человека

Смертность от коронавируса в Омской области продолжает оставаться высокой. Фото: Артем КИЛЬКИН

На фоне резко упавшего количества новых зараженных, тревожной выглядит статистика смертности. Она продолжает оставаться достаточно высокой.

По данным омского оперштаба по борьбе с коронавирусом за сутки зафиксировали 4 летальных случая от вируса. Общее количество смертей за все время пандемии достигло 145 случаев. Если темпы смертности сохранятся и дальше, то совсем скоро Омская область перешагнет порог в 150 летальных случаев.

Сейчас под медицинским наблюдением продолжают находиться 1 611 человек, полностью выздоровели 49 120 пациентов.