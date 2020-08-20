Райффайзенбанк запустил программу well-being «Райффайзен сфера»

Программа well-being получила название «Райффайзен сфера». Она направлена на пять сфер жизни, отличное состояние которых позволяет сотрудникам чувствовать себя лучше: карьеру, финансовое и социальное благополучие, психологическое и физическое здоровье.

«Благополучие сотрудников — важный приоритет для нас, — подчеркнул управляющий директор по работе с персоналом Райффайзенбанка Владимир Химаныч. — В банке и раньше существовало множество проектов, относящихся к концепции well-being. Теперь они будут собраны на единой удобной платформе, а их список мы будем постоянно пополнять, опираясь на обратную связь сотрудников».

С начала 2020 года в Райффайзенбанке было запущено несколько новых инициатив, среди которых доплаты по отпускам, электронная библиотека и страхование от онкологических заболеваний. В период пандемии сотрудникам предложили регулярные практики медитации mindfulness, дистанционные занятия йогой, а также возможность получить психологическую помощь. В планах на второе полугодие — программа помощи сотрудникам в трудных жизненных ситуациях (EAP), ряд проектов, направленных на поддержание здоровья, а также лекции и семинары по финансовой грамотности,

Подход комплексной заботы об общем благополучии сотрудников распространен в корпоративной культуре компаний в США и Европе. В России эта концепция только начинает набирать популярность.