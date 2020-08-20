В Омской области резко снизилось число заражений коронавирусом

Коронавирусная статистика в Омске резко изменилась. Теперь количество выздоровевших растет, а заболевших уменьшается. Фото: Омская Губерния

В Омской области на протяжении нескольких дней наблюдалось незначительное снижение количество заболевших коронавирусом. Несколько недель прирост сохранялся на довольно высоком уровне, более 100 случаев в сутки, а потом стал постепенно снижаться.

Сегодня в Омской области зафиксировали резкое снижение количества зараженных. По данным федерального оперштаба заболевших коронавирусом за сутки выявили всего 63. Всего с начала пандемии в регионе насчитывается 8 839 случаев заболевания.

Количество выздоровевших же наоборот увеличивается. За сутки прирост составил 155 человек. Всего с начала пандемии, по данным Стопкоронавирус.рф, справились с болезнью 5 805 человек.