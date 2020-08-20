«Остановился на светофоре, а она как вспыхнет»: в Омске сгорело такси

Машина полностью сгорела за полчаса. Фото: ВКонтакте

В соцсетях очевидцы выложили видео, где запечатлели горящее такси. Автомобиль вспыхнул внезапно. Его хозяин даже не сразу понял, что произошло и куда ему следует звонить.

- Понятие не имею, почему загорелось. Я остановился на светофоре, а оно как вспыхнет, - отвечает он на вопросы неравнодушных омичей на видео. - До приезда МЧС люди пытались потушить автомобиль своими силами, но им это не удалось. Огонь быстро захватил капот и салон. Другие водители предполагают, что виной возгорания стала неисправность в топливной системе.

По данным пресс-службы МЧС, возгорание произошло вечером 19 августа. Звонок в дежурную часть поступил около 20:40. На вызов отправились 2 машины и 11 пожарных. Автомобиль марки "Датсун" загорелся на проспекте Королева в районе СибНИИСХОЗ. К моменту вызова МЧС машина успела загореться полностью. После тушения от нее практически ничего не осталось.