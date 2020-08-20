В МЧС обещают ухудшение погоды в Омске

Вечером омичей ждет шквалистый ветер и гроза. Фото: Артем КИЛЬКИН

Омское управление МЧС предупреждает омичей о возможном ухудшении погоды в городе. До конца дня специалисты ведомства прогнозируют усиление ветра до 17-20 метров в секунду. Также не утихнет начавшийся еще утром дождь. Про прогнозам спасателей, к вечеру он может превратиться в настоящий ливень.

В ведомстве призывают омичей быть осторожными. При передвижении по улице находиться как можно дальше от линий электропередач, рекламных щитов и деревьев. Особую осторожность просят соблюдать водителей на дороге, не превышать скоростной режим и не нарушать правила дорожного движения.

При усилении ветра горожанам рекомендуют убрать все тяжелые вещи с крыш, лоджий, открытых балконов и подоконников.