В минприроды до 2024 года планируют добиться снижения опасных выбросов в Омске на 50%

Из-за недостатка федерального финансирования работы по уменьшению выбросов на некоторым предприятиях приостановлены. Фото: ВКонтакте

Министерство экологии и природных ресурсов Омской области совместно с Росприроднадзором продолжают следить за качеством воздуха в рамках нацпроекта "Чистый воздух". По планам ведомства, до 2024 года в регионе на 22% должны снизить количество выбросов в атмосферу, а выбросы опасных веществ на 50%. Об этом рассказал министр экологии Илья Лобов.

В этом году в ведомстве планируют вывести из эксплуатации неорганизованный источник испарений Буферные пруды. Для этого на предприятии установят новую очистительную установку.

Рассказал Илья Лобов и о сложностях.

- Например, для ТГК-11, как для организации федерального надзора, были предусмотрены средства для уменьшения выбросов золы, но деньги до них пока не дошли, - рассказал министр. - Эти средства переведены в резервный фонд РФ для борьбы с коронавирусом. Конечно, теперь никаких мероприятий в тепловой компании не проводится.

Однако министр подчеркнул, что экологии в омском правительстве продолжат уделять особое внимание.