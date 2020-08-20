Глава минобра Татьяна Дернова подвела итоги ЕГЭ-2020 в Омской области

Татьяна Дернова рассказала об итогах ЕГЭ в регионе.

Глава областного министерства образования Татьяна Дернова на пресс-конференции рассказала об итогах экзаменационной кампании в регионе.

Министр подчеркнула: ЕГЭ проводились при строгом соблюдении всех санитарных норм, рекомендованных Управлением Роспотребнадзора. Для проведения Единого государственного экзамена в 2020 году были организованы 67 пунктов, в том числе 63 из них располагались в общеобразовательных организациях. При этом повсеместно экзамены прошли без инцидентов.

Как выяснилось, переход на дистанционное образование не повлиял в итоге на результаты выпускных экзаменов. По некоторым предметам даже впервые за все время появились стобалльники. Кроме того, увеличилось число высокобалльников – детей, которые не дотянули до 100 баллов, но показали очень хороший результат. Татьяна Дернова считает, что это главный показатель качества подготовки учащихся.

Например, доля участников ЕГЭ, набравших 80 и более баллов, увеличилась по большинству предметов. Так, по английскому языку на 7,9 %, по химии на 3,8 %, по русскому языку на 3,7 %, по географии на 2,9 %, по истории на 2,4 %, по профильной математике на 2,2 %.

ЕГЭ в регионе проводили с соблюдением всех противоэпидемических норм. Фото: Алексей БУЛАТОВ

– Мы связываем получение таких результатов, следовательно, повышение качества сдачи предметов, прежде всего, с профилизацией, то есть с введением не только профильных классов в старшей школе, но и с предпрофильной и углубленной подготовкой обучающихся 8 и 9 классов, а также с более осознанным выбором предметов для ЕГЭ, – отметила министр образования.

Также Татьяна Дернова сообщила журналистам, что для участия в ЕГЭ зарегистрировались 9 333 человек, из них приняли участие в экзаменах 7 893 выпускника, в том числе 22 участника из других регионов страны. Самыми популярными предметами для сдачи ЕГЭ по-прежнему остаются обществознание (50,4 %), физика (33,7%), биология (18,9 %) и история (16,3%).

Отдельное внимание глава депобразования уделила стобалльным работам. 53 выпускника 2020 года получили высший результат ЕГЭ по 8 общеобразовательным предметам, в том числе: 31 по русскому языку, 9 по химии, 6 по математике профильного уровня, по три по литературе и физике, по два по истории, информатике, ИКТ и обществознанию. У пяти выпускников сразу по два «стобалльных» результата. В общей сложности по итогам ЕГЭ у омичей 58 стобалльных результатов.

В 2020 году добавился высший результат у двух участников по обществознанию, увеличилось количество стобалльников по русскому языку и профильной математике, при этом нет участников с результатом 100 баллов по географии, биологии, иностранным языкам. С учетом же результатов выпускников прошлых лет, а также из других регионов, всего в регионе зафиксировано 65 стобалльных результатов.