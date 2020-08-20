В Омске мотоциклист без прав насмерть сбил пенсионерку

Омич ехал на мотоцикле пьяным и без прав. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Очередное ДТП с участием мотоциклиста произошло поздним вечером 19 августа. В 21:45 в поселке Береговой мотоциклист сбил женщину.

Как сообщают в пресс-службе УМВД, 30-летний водитель без прав ехал на мотоцикле в поселок Береговой по улице Косенкова и на пешеходном переходе сбил пенсионерку 69 лет, которая переходила дорогу. С тяжелыми травмами ее увезли в больницу, но спасти жизнь омички не удалось. Она скончалась.

В полиции предполагают, что мотоциклист находился в состоянии алкогольного опьянения. От медицинского освидетельствования на месте мужчина отказался. За это на него завели административное дело, по факту аварии проводится проверка. Все обстоятельства будут установлены позже.