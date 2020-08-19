Омичи создали приложение, которое показывает, где находится ближайшая лавочка.

Если бы существовала Красная книга для лавочек, то омские объекты туда вполне могли бы быть занесены. Справедливости ради надо отметить, что за последние несколько лет в центре лавочек и урн стало значительно больше после масштабных проектов благоустройства. Однако на окраинах придется потрудиться, чтобы их найти.

Юные омские айтишники решили облегчить жизнь горожанам и занесли большую часть омских скамеек в справочник, а потом объединили всю информацию в специальном приложении. Необычный проект доступен как для Android, так и для и iOS.

Авторы рассказывают, что помогать в наполнении базы данных Omsk Seaty (видимо второе слово появилось от объединения двух английских слов – city, город и seat, сиденье) – так называется проект – будут все омичи.

– Студенческая лаборатория не только помогает авторам идей решать прикладные задачи, но и выполняет серьезную социальную функцию, – говорит организатор лаборатории Алексей Коровянский. – Ребята работают в командах, под руководством наставников решают проектные задачи и получают отличные проекты в портфолио. Также они видят перспективу хорошего трудоустройства в родном городе и делают первые шаги в этом направлении. Со своей стороны, мы охотно делимся профессиональными знаниями и мотивируем молодых специалистов строить карьеру здесь, ведь современные технологии позволяют нам из Омска работать с заказчиками по всему миру.