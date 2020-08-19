В Омске не могут решить, где установят стелу «Город трудовой доблести»

Проголосовать за место для стелы можно до конца августа на сайте городской администрации. Фото: ВКонтакте

Недавно Омску присвоили звание "Город трудовой доблести". Что это значит и чем обернется для города, "Комсомолка" уже писала. Одним из условий присвоения почетного звания стала установка стелы с гербом города. За ее место расположения администрация предложила проголосовать омичам.

Сегодня сообщили, что окончательное решение пока не приняли. Два варианта по итогам голосования на портале омской мэрии набрали равное количество голосов. По 38% получили парк Победы и площадь у памятникам труженикам тыла, существенно отстает Больничный переулок, за него отдали всего 23% голосов.

Чтобы окончательно определиться с местом установки, в администрации решили продлить сроки голосования до конца лета. Отдать свой голос омичи могут на портале "Активный горожанин". Когда станет ясно, где установить знак отличия, планируют запустить еще одно голосование уже за его дизайн. Пока даже примерно ничего не известно о внешнем виде стелы.