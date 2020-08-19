На видео попали последствия лобового столкновения в центре Омска

Фото: "ЧП Омск"

Серьезная авария случилась в самом центре Омска. На перекрестке в районе улицы Госпитальной возле школы № 152 лоб в лоб столкнулись «Лексус» и «Иж Ода».

В результате дорожно-транспортного происшествия оба транспортных средства получили серьезные повреждения. Особенно сильно оказался разбит отечественный автомобиль. Судя по всему, он уже не подлежит восстановлению и пойдет лишь на детали.

О пострадавших в этой аварии пока неизвестно.

Причины и обстоятельства случившегося, а также виновник ДТП и причиненный материальный ущерб будут установлены по окончании проверки, которую сейчас проводит полиция.