Омич, продававший воздух на сайтах бесплатных объявлений, скрывался на съемных квартирах

Нового заседания суда омичу придется дожидаться в СИЗО. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Омске задержали интернет-мошенника, который промышлял на сайтах частных объявлений. Он брал из сети фотографии дорогих вещей и предлагал купить их по сниженной цене. Как только находился покупатель, омич просил выслать ему оплату и блокировал собеседника. Конечно, никаких вещей он не отправлял.

По данным пресс-службы УМВД, от мошеннических действий пострадали 32 человека из 13 городов России. Каждый из пострадавших перевел мошеннику от 3 до 13 тысяч рублей.

Расследование уже завершилось и уголовное дело о мошенничестве передано в суд, но обвиняемый на заседание не явился. По месту жительства его тоже не смогли найти. Следователи долго искали мошенника и задержали 26-летнего парня на съемной квартире, которую сдавали посуточно. Он надеялся таким способом скрыться от правосудия. Теперь его поселили в СИЗО.