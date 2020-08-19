В Омске установят 20 новых светофоров перед переходами возле школ. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В Омске к 1 сентября готовят не только школы, но и территории вокруг них. На дороги возле учебных заведений наносят разметку. Кроме того, на «зебрах» установят специальные светофоры, которые мигают желтым светом, предупреждая водителей о расположенном впереди переходе.

– Мы ежегодно обследуем пешеходные переходы, которые расположены возле образовательных учреждений: обновляем разметку, дорожные знаки, обустраиваем светофоры Т.7, – рассказал заместитель директора департамента Вадим Кормилец.

Отметим, в этом году вблизи учебных заведений уже установили таких 23 светофора, скоро к ним добавят еще 20. После этого общее количество таких объектов увеличится на 141 единицу.