За лето в Омской области клещи покусали 1,5 тысячи детей

Клещей массово травили, но даже несмотря на это, они умудрились покусать почти пять тысяч омичей. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Лето еще не закончилось, а в региональном Управлении Роспотребнадзора подвели предварительные итоги сезона. Выяснилось, что клещи были активны как никогда и все еще продолжают нападать на людей.

В пресс-службе ведомства рассказали, что по состоянию на 17 августа в медицинские организации области обратились 4764 человека, в том числе 1597 детей, пострадавших от укусов клещей, что превышает обычные показатели в 1,2 раза.

По результатам исследования клещей, снятых с людей, выявлено, что из них многие кровососы были заражены опасными инфекциями: вирусом клещевого энцефалита – 1,9%, боррелиями – 8,0%, возбудителями гранулоцитарного анаплазмоза человека – 0,4%, моноцитарным эрлихиозом человека 0,7%.

Также проводились исследования клещей, обитающих в природе. Из отобранных особей 0,5% оказались носителями энцефалита.

Куда обратиться, если вас укусил клещ?

Адреса лабораторий, проводящих исследование на инфекции, передающиеся клещами:

- ФБУН «Омский НИИ природно-очаговых инфекций» Роспотребнадзора, пр. Мира, д. 7. т. 65-16-22 в рабочие дни с 8.00 до 16.00 методами ИФА, ПЦР;

- ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Омской области», ул. 27-я Северная, д. 42-а, т. 68-09-82, 68-08-37 в рабочие дни с 8.00 до 16.00, в выходные и праздничные дни с 9.30 до 17.00;

- ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Омской области в Тарском районе», г. Тара, ул. Советская, 100, т. 8 (271) 2-25-06, в рабочие дни с 8.00 до 18.00, в выходные и праздничные дни с 8.00 до 18.00;

- БУЗОО «Крутинская ЦРБ», р. п. Крутинка, ул. Больничный переулок, 21, т. 8 (267) 2-11-98, в рабочие дни с 8.00 до 17.00;

- БУЗОО «Тюкалинская ЦРБ», г. Тюкалинск, ул. Луначарского, 1, т. 8 (276) 2-10-41, в рабочие дни с 8.00 до 17.00.