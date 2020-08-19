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За лето в Омской области клещи покусали 1,5 тысячи детей

Более 11% кровососов, снятых с жителей региона, оказались переносчиками опасных инфекций
Анна МикулаАнна МикулаАннаМикула
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Клещей массово травили, но даже несмотря на это, они умудрились покусать почти пять тысяч омичей.

Клещей массово травили, но даже несмотря на это, они умудрились покусать почти пять тысяч омичей.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Лето еще не закончилось, а в региональном Управлении Роспотребнадзора подвели предварительные итоги сезона. Выяснилось, что клещи были активны как никогда и все еще продолжают нападать на людей.

В пресс-службе ведомства рассказали, что по состоянию на 17 августа в медицинские организации области обратились 4764 человека, в том числе 1597 детей, пострадавших от укусов клещей, что превышает обычные показатели в 1,2 раза.

По результатам исследования клещей, снятых с людей, выявлено, что из них многие кровососы были заражены опасными инфекциями: вирусом клещевого энцефалита – 1,9%, боррелиями – 8,0%, возбудителями гранулоцитарного анаплазмоза человека – 0,4%, моноцитарным эрлихиозом человека 0,7%.

Также проводились исследования клещей, обитающих в природе. Из отобранных особей 0,5% оказались носителями энцефалита.

Куда обратиться, если вас укусил клещ?

Адреса лабораторий, проводящих исследование на инфекции, передающиеся клещами:

- ФБУН «Омский НИИ природно-очаговых инфекций» Роспотребнадзора, пр. Мира, д. 7. т. 65-16-22 в рабочие дни с 8.00 до 16.00 методами ИФА, ПЦР;

- ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Омской области», ул. 27-я Северная, д. 42-а, т. 68-09-82, 68-08-37 в рабочие дни с 8.00 до 16.00, в выходные и праздничные дни с 9.30 до 17.00;

- ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Омской области в Тарском районе», г. Тара, ул. Советская, 100, т. 8 (271) 2-25-06, в рабочие дни с 8.00 до 18.00, в выходные и праздничные дни с 8.00 до 18.00;

- БУЗОО «Крутинская ЦРБ», р. п. Крутинка, ул. Больничный переулок, 21, т. 8 (267) 2-11-98, в рабочие дни с 8.00 до 17.00;

- БУЗОО «Тюкалинская ЦРБ», г. Тюкалинск, ул. Луначарского, 1, т. 8 (276) 2-10-41, в рабочие дни с 8.00 до 17.00.