На видео попало задержание в Омске фальшивомонетчицы из Новосибирска

Фото: УМВД России по Омской области

В Омске поймали 33-летнюю фальшивомонетчицу из Новосибирска. Это случилось в тот момент, когда она пыталась расплатиться на рынке поддельной купюрой. Выяснилось, что женщина уже умудрилась сбыть с рук уже 14 таких банкнот.

– Фальшивки имели идентичные серийные номера и изготовлены одним и тем же способом, все они изъяты из оборота, – сообщает пресс-служба областного УМВД. – Предварительно установлено, что поддельные купюры фигурантка изготовила при помощи цветного многофункционального устройства, впоследствии нанеся на них фольгированную ленту. В ходе осмотра ее автомобиля «Мерседес» полицейские обнаружили более 400 банкнот номиналом 1000 и 2000 рублей. Совместно с коллегами из ГУ МВД России по Новосибирской области проведен обыск в квартире подозреваемой, где изъят принтер и еще более 50 купюр номиналом 500 рублей.

Задержанной грозит до 8 лет колонии.