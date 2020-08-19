Министр финансов Вадим Чеченко рассказал об исполнении бюджета Омской области

Министр финансов Вадим Чеченко Фото: пресс-служба правительства Омской области

Подробно рассказал о текущей ситуации с бюджетом Омской области и планах на 2021 год министр финансов Вадим Чеченко. По его словам, динамика по налоговым и неналоговым доходам в стране снижается. Но в отличие от большинства регионов у нас сегодня сохраняется положительная динамика.

- За 7 месяцев текущего года динамика по налоговым и неналоговым доходам составила 103,5% к уровню аналогичного периода прошлого года, при плановом показателе на уровне 104,6%. Благодаря чему? Из трех основных бюджетоообразующих источников – налог на прибыль, НДФЛ и акцизы – два демонстрируют положительную динамику. Наиболее существенный рост мы видим по акцизам (117,5%), НДФЛ за 7 месяцев также исполнен с ростом, а вот налог на прибыль проседает, снижение до 94,1%, - рассказал министр финансов Вадим Чеченко.

Губернатор Омской области еще весной до начала пандемии поставил задачу сохранить все социальные расходы из бюджета. И пока регион с этой задачей справляется.

Таким образом, почти 43 млрд рублей федеральных средств на сегодня в областном бюджете на 2020 год. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

- Сокращения расходов не планируется ни по нацпроектам, ни по социальным расходам. Безусловно, сократятся расходы на мероприятия, отмененные в связи с коронавирусом, средства будут перераспределены по другим статьям. Все взятые на себя обязательства областной бюджет выполнит, - сказал Вадим Чеченко.

Особая работа проведена с федеральным центром. Омская область, благодаря работе по привлечению дополнительных федеральных средств смогла получить уже в этом году около 43 млрд. рублей. И в региональном минфине рассчитывают на получение дополнительных денег до конца года.

Рассказал министр финансов и о планах по формированию областного бюджета на 2021 год. Эта работа ведется уже сейчас.

- Согласно прогнозам главных администраторов доходов, налоговые и неналоговые доходы областного бюджета предварительно планируются с ростом на 2,7% к действующему бюджету 2020 года, - уточнил Вадим Чеченко. - С учетом сложившейся практики в проекте областного бюджета будет предусмотрена, помимо целевых федеральных средств, нецелевая поддержка из вышестоящего бюджета, ее объем будет уточнен после доведения параметров проекта федерального бюджета на 2021 год.