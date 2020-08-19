Омские депутаты во время парламентских каникул проверяют, как благоустраиваются территории в их округах

Фото: Омский горсовет

Председатель Омского горсовета Владимир Корбут, вице-спикер Виталий Путинцев и депутат Светлана Студеникина побывали на двух объектах Октябрьского округа, где сейчас реализуются нацпроекты.

Сначала посетили Восточную рощу в поселке Кордном. Это настоящие легкие, которые позволяют дышать всему району с его многочисленными промзонами. Поэтому местные жители относятся к этому месту с особой любовью. При благоустройстве ориентировались прежде всего на их мнение, как надо облагородить это пространство. Главную просьбу – сохранить этот уголок природы нетронутым – удалось выполнить. Правда, теперь гулять вдоль настоящего леса из высоких берез и елей будет намного комфортнее. Во время первого этапа работ, проходившего в прошлом году, здесь провели освещение и проложили просторный тротуар, установили появились современный детский игровой комплекс и спортивная площадка. В этом году реконструкция продолжается.

Местные жители уже активно пользуются новым тротуаром. Фото: Омский горсовет

Фото: Омский горсовет

Фото: Омский горсовет

– Мы научились работать с подрядчиками, – считает глава горсовета Владимир Корбут. – Сейчас, наконец, рабочие заходят на объекты не в ноябре, как в первые годы, а уже в начале мая. Все выполняется своевременно и качественно. Мы можем претендовать на лидерство по Сибирскому федеральному округу в плане реализации нацпроектов. Сегодня в Омске благоустраиваются восемь общественных пространств. Главное внимание сейчас обращаем на то, как объекты, сданные ранее, содержатся и какие выявлены недостатки за это время. Мы видим, что все сделанное в прошлом году – спортивная и детская площадки – активно используются местными жителями. Скоро здесь появится еще и велодорожка. Вся созданная инфраструктура работает: дорожки чистые, урны пустые, нигде нет проседаний тротуарной плитки, парк содержится на должном уровне. Сомнений, что все работы по контракту на объекте будут закончены в этом году, нет.

В общей сложности за два года на благоустройство парка в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» выделено 24 млн рублей. На эти средства в Восточной роще сделаны тротуары из плитки общей площадью 4300 кв. м, установлены современные уличные фонари, малые архитектурные формы, скамейки, урны, спорткомплекс для воркаута, а также две велопарковки и разбит большой цветник. В этом году в парке реконструируют асфальтовые дорожки, также делают сценическую площадку и входную группу, устанавливают вазоны для цветов. Кроме того, сейчас наносят специальное покрытие на детскую и спортивную площадки. Вдоль дорожек устанавливаются новые бордюры. Реализацией проекта занимается тот же подрядчик, который благоустраивает Советский парк и сквер Молодоженов – компания «А-Лига».

– Мой дом находится прямо за этой рощей, поэтому я слежу за ходом работ с особым интересом, – рассказала депутат Светлана Студеникина. – Очень много радости, что роща, которую я знаю с 1977 года и которая всегда была зеленой, в которой с большим удовольствием гуляют и дети, и взрослые, будет приведена в порядок – да еще и дизайнерски оформлена. Думаю, для всех это счастье великое. Но после реконструкции и нам, жителям округа, надо подтягиваться до уровня этого парка. Необходимо еще привести в порядок всю эту огромную территорию, чтобы превратить ее действительно в чистую и ухоженную рощу.

Депутат Светлана Студеникина осталась довольна увиденным. Фото: Омский горсовет

Вторым объектом, который посетили депутаты, стал садик № 281. В декабре кирпичное здание на Космическом проспекте отметит солидный юбилей – 55 лет.

– Понятно, что эти стены многие видели и требуются серьезные вложения в ремонт, – отметил Владимир Корбут. – На реконструкцию этого дошкольного образовательного учреждения деньги выделены по нацпроекту «Демография». Причем средства идут из федерального, областного и городского бюджетов. Важно, чтобы детям здесь было комфортно, тепло и безопасно. Поэтому качество контролируется на каждом этапе ремонтных работ, чтобы ремонт и новая мебель могли прослужить долгие годы.

Фото: Омский горсовет

В этом году на реализацию проекта выделено около 3 млн рублей. На эти средства в садике смогли сделать капремонт на первом этаже, где теперь добавится пятая по счету, ясельная группа для детей от двух до трех лет. Также туда приобрели все необходимое - новую мебель, раковины, постельное белье и посуду. Самая затратная статья расходов сейчас - крыша.

– Реконструкция у нас идет на втором этаже, – рассказала руководитель детского сада № 281 Татьяна Слепцова. – В трех группах будут игровые комнаты и спальни – два в одном. На втором этаже также будет частично приобретена мебель, игровые зоны, игрушки, методические пособия. Необходим ремонт крыши. За все время она была только частично отремонтирована после урагана, который повредил конек. И мы сейчас после каждого сильного ветра собираем шифер во дворе. Поэтому большая часть денег будет направлена как раз на ремонт кровли, овощехранилища и основное здание.

Пока дети распределены по соседним учреждениям. Но родители и 162 малыша уже сейчас с нетерпением ждут, когда 1 октября зайдут в свой обновленный после ремонта 281-й садик.