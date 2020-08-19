В рубашке родился: На видео сняли, как омич чудом не попал под поезд

Омич шел в наушниках и, возможно, подшофе. Фото: ВКонтакте

В соцсетях появилось видео, где омич бесстрашно переходит железнодорожные пути прямо перед грузовым составом. Переезд уже закрыт, машины в обоих направлениях стоят, а поезд уже очень близко, но мужчина ничего из этого не остановило.

Ждать, когда поезд проедет, пешеход не захотел и просто перешел через пути буквально в нескольких сантиметрах от электровоза.

Очевидцы говорят, что прохожий в сторону поезда даже не посмотрел. Также высказывают предположения о том, что мужчина был пьян.

- Он еще в беспроводных наушниках шел. Ему сигналил состав, народ сигналил и махал. Думал сейчас увижу жесть как из телеграм-каналов, но пронесло. Человек просто невозмутимый, поезда он не видел, в его сторону даже голову не поворачивал, - пишет один из водителей-очевидцев.