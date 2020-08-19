В Омской области от коронавируса скончались 5 человек

Постепенно число выздоровевших начинает превышать число заболевших. Фото: Александр ГЛУЗ

Областной оперштаб по борьбе с коронавирусом опубликовал результаты суточного мониторинга эпидемиологической ситуации. Так, по их данным, за сутки в Омской области вирусом заразились 92 человека, общее число заболевших с начала пандемии составило 8 776.

Список умерших пополнили 5 человек. Теперь общее число жертв коронавируса равно 141 человек.

Уже второй день количество выздоровевших незначительно превышает количество заболевших. За последние сутки справились с болезнью 110 пациентов. Общее число выздоровлений с начала пандемии равно 5 750.

В лабораториях продолжают активно тестировать население на COVID-19, за сутки провели 2 277 новых тестов. Общее количество их количество составило 386 963 штуки.