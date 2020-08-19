На трассе Омск-Тюмень в ДТП с фурой погибли два человека

Водитель ВАЗа выехал на встречку и сразу попал под колеса фуры. Фото: Пресс-служба УМВД России по Омской области

Сегодня утром в полицию поступило сообщение об очередной аварии на трассе с участием фуры. На этот раз столкновение произошло на трассе Омск-Тюмень на 550 километре.

По данным госавтоинспекции, водитель легковушки выехал на встречную полосу и угодил прямо под колеса большегруза "МАН".

Легковушку от удара буквально разорвало пополам. Два человека, водитель и его пассажир, скончались на месте. Сейчас их личности устанавливаются, пока о погибших ничего не известно.

Сейчас по факту ДТП проводят проверку, все обстоятельства и причины аварии будут названы позднее.