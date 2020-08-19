Омск
Еще
Радио
Омск
Еще
Радио
Омск
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Общество

В Омске назначен новый замначальника МВД

Им стал полковник, часто бывавший на Кавказе
Анна ВеселовскаяАннаВеселовская
КомментироватьОставить комментарий
Заместитель начальника УМВД России по Омской области, полковник внутренней службы Гиоргадзе Георгий Георгиевич.

Заместитель начальника УМВД России по Омской области, полковник внутренней службы Гиоргадзе Георгий Георгиевич.

Фото: Пресс-служба УМВД России по Омской области

В омской полиции произошло серьезное назначение. Заместителем начальника управления МВД по Омской области стал Георгий Гиоргадзе. На эту должность его назначили приказом министра внутренних дел России.

Полковник Гиоргадзе Георгий Георгиевич родился в Омске 28 июня 1970 года. На службе в органах полиции провел 26 лет с 1994 года. До назначения на должность заместителя начальника 5 лет работал начальником штаба УМВД России по Омской области. Часто бывал в командировках на Кавказе.

Нового заместителя личному составу представлял лично Вячеслав Крючков, начальник регионального управления МВД.