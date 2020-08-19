В Омске назначен новый замначальника МВД

Заместитель начальника УМВД России по Омской области, полковник внутренней службы Гиоргадзе Георгий Георгиевич. Фото: Пресс-служба УМВД России по Омской области

В омской полиции произошло серьезное назначение. Заместителем начальника управления МВД по Омской области стал Георгий Гиоргадзе. На эту должность его назначили приказом министра внутренних дел России.

Полковник Гиоргадзе Георгий Георгиевич родился в Омске 28 июня 1970 года. На службе в органах полиции провел 26 лет с 1994 года. До назначения на должность заместителя начальника 5 лет работал начальником штаба УМВД России по Омской области. Часто бывал в командировках на Кавказе.

Нового заместителя личному составу представлял лично Вячеслав Крючков, начальник регионального управления МВД.