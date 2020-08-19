Райффайзенбанк: кэшбэк 10% за оплату услуг связи в МТС

Райффайзенбанк запускает новую акцию совместно с оператором связи МТС. Условия очень просты: если вы являетесь абонентом МТС, пополняйте баланс себе или близким на сумму от 500 рублей с вашей карты Mastercard Райффайзенбанка в приложении «Мой МТС» и получайте кэшбэк 10% на счет MТС Cashback. Предложение действует для всех клиентов до 26 октября 2020 года.

МТС — ведущая компания в России и странах СНГ по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания, цифровых сервисов и мобильных приложений.

Подробные условия акции на сайте.