Вспышку опасного вируса выявили в еще одном омском районе

Птичий грипп нашли уже в 6 районах Омской области. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Птичий грипп продолжает распространяться по районам области. Ранее его зафиксировали в Тюкалинском, Большереченском, Полтавском, Крутинском и Нижнеомском районах, сегодня стало известно о новой вспышке в Кормиловском районе. Об этом рассказал его глава Владимир Сыркин.

- Выявление очага заражения на территории населенного пункта, даже в одном подворье, влечет уничтожение всего поголовья птицы во всех подворьях, расположенных на территории данного населенного пункта, - рассказал чиновник.

Также он напомнил, что вирус довольно живуч и долгое время сохраняется в мясе птицы, поэтому призвал фермеров и сельчан не выбрасывать умершую птицу и отходы от ее содержания просто так. Ранее служба ветнадзора сообщала, что причиной заражения стал контакт домашней и дикой птицы, поэтому глава Кормиловского района призвал жителей не выпускать пока птицу с подворий.