В Омской области подросток на мотоцикле убегал от полиции и врезался в машину ДПС

Подросток без прав катался на незарегистрированном мотоцикле. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Накануне вечером в соцсетях появилось сообщение от жительницы Крутинского района о том, что полицейские сбили ее сына. Она рассказала, что мальчик ехал на мотоцикле, а сотрудники ДПС на внедорожнике "Патриот" якобы просто протаранили его. Теперь он в больнице с серьезным переломом ноги.

На сообщение отреагировало и управление МВД. По версии полиции, события развивались несколько иначе. Как рассказали в ведомстве, авария мотоцикла и патрульного автомобиля действительно произошла 17 августа в 16:50.

- Патруль заметил на дороге мотоциклиста с выключенными фарами, что является нарушением. При виде полиции водитель развернулся и попытался уехать, на призывы остановиться не реагировал. В результате погони мотоциклист оказался в тупиковом проезде, а полицейские заблокировали выезд служебным автомобилем, - рассказали подробности в полиции.

В итоге мотоциклист попытался объехать служебный внедорожник, но врезался в него и упал. Водителем оказался 17-летний подросток. Прав управления мотоциклом у него не было, байк не был поставлено на учет в ГИБДД. С переломом ноги подростка доставили в районную больницу.