Омичи нашли щенков, выброшенных на обочину дороги в завязанном мешке

Фото: «Омск Live»

Двоим щенкам крупно повезло, что их заметили на обочине на выезде из города. Иначе уже скоро их бы ждала смерть.

– В очередной раз поражаюсь людской жестокости! – рассказывает подписчица паблика «Омск Live». – Вечером возвращалась с дачи и услышала скуление и писк в траве на обочине (остановка «Филиал колонны 1253», окружная дорога). Спустилась в яму и заметила шевелящийся завязанный белый мешок. Там было два милых маленьких щенка. Приют «Друг» отказался их принимать из-за перегруженности. Хорошо, что мимо проезжала супружеская пара с ребенком. Забрали с собой, но не знают, куда пристроить. Помоги им Бог в этом добром деле!