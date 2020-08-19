Омичам после прилета из-за границы придется делать тест на ковид за свой счет

Средняя стоимость теста на коронавирус в Омске составляет 2000 рублей. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Большинство границ еще закрыты, но выехать заграницу все же можно. Для посещения омичам доступны четыре страны: Турция, Абхазия, Танзания и Великобритания. Ранее после отпуска нужно было отсидеть двухнедельный карантин и после его окончания сдать тест на коронавирус. Теперь правила для вернувшихся из заграницы изменились.

Омский Роспотребнадзор сообщает, что соблюдать карантин после поездки больше нет необходимости, а вот сдать тест на коронавирус придется в течение 3 дней. И делать его омичи будут за свой счет, хотя раньше он был бесплатным.