В Омске из-за забитой ливневки снова затопило целую улицу

После небольших дождей в Омске затопило целую улицу Фото: ВКонтакте

Омичи снова ощутили на себе последствия дождливой погоды. Горожане уже жаловались на огромные лужи и забитые ливневки на недавно отремонтированной улице Бархатовой, похожие проблемы обнаружились и в районе "Автовокзала" на улице Степанца.

На видео, опубликованном в соцсетях, видно, что после дождя не просто образовались лужи, а улицу действительно затопило. Перейти с одной стороны на другую и остаться сухим просто невозможно. Вода поднялась уже до уровня бордюра.

- Из ливневки рядом с переходом вода бьет фонтаном, - говорит автор публикации.

В администрации города обратили внимание на проблему, но списали все на реконструкцию.

- На данном участке ведется реконструкция дороги, приносим извинения за неудобства. Мы обратим внимание не состояние ливневой канализации. Сегодня специалисты выедут на место для оценки ситуации и при необходимости прочистят ливневой коллектор, - прокомментировали представители администрации.