Стало известно, какая погода ждет омичей на выходных

Всю неделю в городе сохранится дождливая погода с грозой. Фото: Артем КИЛЬКИН

После аномальной жары в город пришли дожи и прохлада. По сообщениям синоптиков дожди не покинут область до конца недели. Но больших ливней не обещают, хотя осадки на территории Омской области будут сопровождаться умеренными грозами.

По данным Обь-Иртышского УГМС, завтра, 20 августа, температура днем поднимется до +17, ожидаются небольшие дожди с грозами, ночью похолодает до +11.

21 августа, в пятницу, дневная температура поднимется до +21, а ночью опустится до +10. Также будут идти дожди.

Выходные в Омске будут дождливыми. Синоптики обещают умеренный дождь с грозой.

22 августа, в субботу, днем потеплеет до + 20, ночью температура опустится до +13

23 августа, в воскресенье, температура останется такой же, днем +20, ночью +13 градусов.