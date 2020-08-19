Станцию омского метро законсервируют за 10 миллионов

"Сухой" метод консервации позволит быстро возобновить работы в будущем. Фото: Александр ГЛУЗ

Работы на омском метрополитене не прекращаются, хотя и приближают его к полному закрытию. Власти ищут подрядчика для консервации последней станции на Левобережье.

На сайте госзакупок появилась информация о начале электронного тендера на 9,85 миллионов рублей. Подрядчик должен будет законсервировать "сухим" способом недостроенную станцию "Кристалл", которая находится на Левом берегу рядом с остановкой "Поворотная".

Для этого придется сделать вентиляцию, откачать грунтовые воды и установить гидроизоляцию. Также на объекте установят сигнализацию и систему мониторинга. Такой способ консервации позволит в любой момент возобновить работы.

Кроме того в условиях тендера сказано, что подрядчику придется благоустроить наземную территорию станции.