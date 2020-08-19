В Омске нашли еще одно предприятие, травившее жителей выбросами

На предприятии не контролировали количество выбросов и скрывали их источники. Фото: Алексей ФОКИН

В Омской области Минприроды продолжает искать предприятия, загрязняющие воздух. Одним из загрязнителей стал индивидуальный предприниматель, который занимался утилизацией медицинских отходов.

Проверка его деятельности длилась месяц, с 9 июля по 5 августа, и показала, что бизнесмен регулярно не контролировал интенсивность выбросов в период штиля и не проводил производственный экоконтроль.

Кроме того в пресс-службе ведомства уточнили, что на предприятии нашли неучтенную установку для сжигания медотходов, выбросы от которой существенно загрязняли воздух. Также предприниматель не предоставил декларацию о воздействии на окружающую среду.

За эти нарушения на предпринимателя завели сразу 4 административных протокола за сокрытие экологической информации и несоблюдение экологических норм.